Alan Yared se apresenta hoje e revela sonho sobre a Legião Urbana

Cantor se apresenta nesta sexta-feira (1º) no restaurante 313, no centro de Macapá

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Nesta sexta-feira (1º), os fãs da Legião Urbana em Macapá têm um encontro marcado no Restaurante 313, no Centro da cidade. O cantor e compositor Alan Yared apresenta mais um tributo à icônica banda de rock nacional. A pedido do Portal SN, Yared gravou um vídeo contando quando surgiu sua paixão pela Legião, definiu Renato Russo como o mais completo poeta do rock brasileiro e revelou um sonho pessoal: cantar ao menos uma música ao lado de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, integrantes originais que ainda seguem em turnê com o repertório da banda encerrada em 1996, após a morte do vocalista. Reservas: 96 98122-4968