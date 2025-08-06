Alcolumbre dribla bloqueio de bolsonaristas ao Senado: ‘parlamento não será refém’

Em meio a pressões e tentativas de constrangimento, presidente interino da Casa determina sessão remota nesta quinta-feira e promete manter votações de interesse popular, como a isenção do IR

Por SELES NAFES

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou nesta quarta-feira (6) que o Senado Federal retomará suas sessões deliberativas a partir desta quinta-feira (7), às 11h, em formato remoto. A medida ocorre após a suspensão temporária das atividades legislativas, motivada por um ambiente de pressão política e tentativas de constrangimento à presidência da Casa. O acesso ao Senado está bloqueado por parlamentares bolsonaristas que pressionam o Congresso a pautar uma lei de anistia.

“A decisão tem por objetivo garantir o funcionamento da Casa e impedir que a pauta legislativa, que pertence ao povo brasileiro, seja paralisada”, declarou Alcolumbre em nota oficial.

“Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à Presidência do Senado. O Parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento”, afirmou.

O senador também garantiu a continuidade da pauta legislativa, com destaque para projetos de forte apelo social, como o que assegura a isenção do Imposto de Renda para milhões de brasileiros que recebem até dois salários mínimos.

“A democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade e firmeza. Seguiremos votando matérias de interesse da população”, finalizou o parlamentar.