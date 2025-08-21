AMAPÁ NO CONGRESSO

Alcolumbre repassa coordenação da bancada federal a Dorinaldo

21, agosto, 2025
Encontro em Brasília marcou boas-vindas aos novos parlamentares e reforçou unidade em torno das pautas prioritárias do estado
Da REDAÇÃO

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), repassou ao deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) a coordenação da bancada federal do Amapá no Congresso Nacional. Foi durante um café para recepcionar os quatro novos parlamentares na residência oficial do Senado, em Brasília.

A partir de agora, Dorinaldo será o responsável pela interlocução oficial com os ministérios e pela organização das prioridades do grupo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Além da mudança de comando, os parlamentares discutiram investimentos estratégicos e reforçaram a necessidade de manter a unidade para garantir avanços estruturais ao Amapá.

Participaram do encontro: os senadores Davi Alcolumbre (UB), Randolfe Rodrigues (PT) e Lucas Barreto (PSD), além dos deputados federais Dorinaldo Malafaia (PDT), Aline Gurgel (REP), Acácio Favacho (MDB), Marcivânia Flexa (PCdoB), Josenildo Abrantes (PDT), Vinicius Gurgel (PL), Paulo Lemos (PSOL) e André Abdon (PP).

