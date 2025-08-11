Alexandre Pires é confirmado na 54ª Expofeira do Amapá

Artista se apresentará no dia 3 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O Amapá se prepara para receber grandes nomes da música brasileira na 54ª Expofeira, e a lista de atrações acaba de ficar ainda mais especial. O Governo do Estado anunciou que o cantor Alexandre Pires se apresentará no dia 3 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, prometendo uma noite de muito pagode e romantismo.

Com mais de três décadas de carreira, Alexandre Pires é um dos principais nomes do samba e do pagode no Brasil. Ele ganhou projeção nacional como vocalista do Só Pra Contrariar (SPC), grupo que marcou época com sucessos como A Barata, Depois do Prazer e Sai da Minha Aba.

Na carreira solo, o artista seguiu encantando o público com músicas românticas como Samba Dobrado e Urgência, unindo pagode e música popular brasileira. Seus shows são reconhecidos pela energia contagiante e pela capacidade de transformar apresentações em verdadeiros corais coletivos.

A programação musical da Expofeira deste ano promete agradar a todos os públicos, passando pelo forró, axé, rock cristão e gospel. Além de Alexandre Pires, já estão confirmados shows das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel, da rainha do axé Ivete Sangalo, da banda de rock cristão Rosa de Saron e das cantoras gospel Maria Marçal e Cassiane.