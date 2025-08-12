Alfabetização de crianças: Tartarugalzinho lidera no Norte e Macapá tem retrocesso

Professora de Tartarugalzinho recebe prêmio do presidente Lula. Município do Amapá alcançou 94% de crianças alfabetizadas e superou até a capital

Por SELES NAFES

Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, conquistou um feito inédito na educação pública brasileira. O município foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) como a cidade do Norte do país que mais avançou na alfabetização, alcançando a marca de 94% de crianças alfabetizadas — índice que superou até mesmo a capital amapaense, que obteve resultado negativo na avaliação nacional, com apenas 49,14% das crianças alfabetizadas.

A premiação foi entregue nesta segunda-feira (11), em Brasília (DF), durante cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, Camilo Santana.

A professora Aldenice Castelo, servidora de carreira, foi escolhida para representar o município e receber o prêmio em nome do povo de Tartarugalzinho, dos educadores, diretores, da equipe da Secretaria Municipal de Educação e dos estudantes.

Sob a gestão de Bruno Mineiro, a rede municipal de ensino passou por um salto de qualidade. Das 21 escolas existentes, 13 foram inauguradas durante o atual mandato. Atual, a prefeitura tem 180 professores com 2,6 mil alunos.

“O sistema municipal de ensino de Tartarugalzinho não se limita a uma única metodologia de ensino, mas sim, na eficácia de cada metodologia, de acordo com os objetivos de aprendizagem, o contexto escolar e principalmente as necessidades dos alunos. Acreditamos que o aluno constrói seu conhecimento através da interação com seus pares e que o professor é um mediador imprescindível nesse processo”, explicou o secretário de Educação Samuel Soares.

“Dessa forma, metas são pensadas e focadas para uma educação inclusiva, buscando sempre garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos os nossos alunos, independentemente de suas características ou diferenças, promovendo um ambiente escolar que valorize a diversidade e a igualdade de oportunidades”, acrescentou.

O Prêmio MEC da Educação Brasileira reconhece municípios que se destacam em categorias como Educação Infantil, Alfabetização, Ensino Fundamental, Educação em Tempo Integral e inclusão de pretos e pardos em tempo integral.