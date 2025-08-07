Aline admite chance de deixar mandato para seguir na Assistência Social do governo

Deputada avalia retornar ao comando da Secretaria de Assistência Social e elogia suplente Fátima Pelaes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A deputada federal Aline Gurgel (Republicanos) admitiu nesta quinta-feira (8), em declaração ao Portal SN, que avalia a possibilidade de se licenciar do mandato na Câmara dos Deputados para seguir integrando o governo de Clécio Luís (SD) no Amapá, no comando da Secretaria de Assistência Social (SEAS), pasta que já chefiava antes de ser diplomada.

Mais cedo, o Portal SN antecipou que o movimento já estaria em curso nos bastidores, com a presença em Brasília de Fátima Pelaes, primeira suplente do partido e ex-deputada federal por cinco mandatos. Pelaes foi recebida por Aline na capital federal e participou de um encontro com aliados, em clima simbólico de transição.

Aline, no entanto, afirmou que ainda não tomou uma decisão definitiva.

“Fátima é minha vice-presidente, me ajudará a montar o Republicanos no Amapá, minha companheira de luta. Porém, ainda não tem nada definido neste momento sobre o assunto. Avalio, sim, a possibilidade, por ser uma grande guerreira ao meu lado. Se for me licenciar, me posiciono oficialmente. Por enquanto, ficarei em Brasília”, declarou.

A parlamentar foi empossada no dia 1º de agosto, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que anulou quatro mandatos da bancada amapaense eleita em 2022. Se confirmar a saída, Aline abrirá espaço para o retorno de Fátima Pelaes à Câmara dos Deputados.