Amapá cresce 25% e atinge marca de 100 mil empregos

O Amapá alcançou a marca histórica de mais de 100 mil empregos formais, impulsionado por um crescimento de 25% no mercado de trabalho nos últimos dois anos e meio. O índice, considerado o maior do Brasil em termos proporcionais, reflete a expansão econômica e a diversificação de setores no estado.

Em dezembro de 2022, o estoque de empregos formais era de 80,2 mil. De lá até julho de 2025, foram geradas 20.637 novas vagas, elevando o total para 100.870 empregos com carteira assinada. Segundo especialistas, o resultado coloca o Amapá em posição de destaque no cenário nacional, demonstrando a solidez da política econômica local.

O governo estadual avalia que os números são fruto de estratégias voltadas para consolidar diferentes setores da economia, com incentivos ao empreendedorismo e medidas que oferecem segurança jurídica e ambiental a quem deseja investir. Também são apontados como fatores determinantes as políticas de licenciamento e a aposta em uma economia verde.

Para o vice-governador Teles Júnior, que é economista, o desempenho atual comprova a importância de uma agenda que combina crescimento e sustentabilidade. “O Amapá vem diversificando sua matriz econômica e consolidando um processo de desenvolvimento de médio e longo prazo, mas sempre com foco na economia verde”, afirmou.

Em julho, mesmo com sinais de desaceleração nacional, o Amapá manteve saldo positivo. Foram 792 novas vagas de emprego com carteira assinada, representando uma variação de 0,79%, a maior do país no mês. Os indicadores reforçam o momento de expansão vivido pelo estado e apontam para um dos maiores ciclos de geração de empregos formais de sua história.