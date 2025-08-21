Amapá prorroga inscrições para concursos com salário inicial de R$ 11,3 mil

Os aprovados ingressam como cadetes e, ao final do curso de formação, serão promovidos a 2º Tenente na PM e no CBM. Provas serão aplicadas em Macapá.

O Governo do Amapá prorrogou o prazo de inscrições para os concursos do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros (CBM). Os aprovados ingressam como cadetes e, ao final do curso de formação, serão promovidos a 2º Tenente, com remuneração inicial de R$ 11.375,37.

– INSCRIÇÃO PARA CFO DA PM

– INSCRIÇÃO PARA CFO DO CBM

O novo prazo segue até as 23h59 da próxima segunda-feira, 25 de agosto, e o pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 120, poderá ser efetuado até terça-feira, 26, pelo horário de Brasília. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pelos certames.

No concurso do Corpo de Bombeiros, são oferecidas 180 vagas em cadastro de reserva. Já para a Polícia Militar, o edital prevê 240 vagas, também em cadastro de reserva. As provas objetivas estão marcadas para outubro, em Macapá — dia 19 para o CBM e dia 26 para a PM.

Entre os requisitos, estão diploma de curso superior, idade entre 18 e 35 anos completos até o último dia de inscrição, além de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.