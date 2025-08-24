Antiga sede de clube de futebol vira ruína e matagal no Centro de Macapá

Terreno é alvo de uma disputa judicial complexa entre o clube e uma tradicional família de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A antiga sede do Esporte Clube Macapá, o tradicional “Leão da FAB”, no Centro da capital amapaense, vive dias de completo abandono. O espaço que já foi palco de celebrações históricas, como a conquista do Copão da Amazônia em 1975, hoje não passa de um terreno tomado por mato, lixo e incertezas – reflexo de uma longa batalha judicial.

Localizado em área nobre da Avenida FAB, nº 718, esquina com a Rua Eliezer Levy, o imóvel se transformou em uma mancha urbana a poucos metros da Praça da Bandeira e de importantes prédios públicos, como a Câmara Municipal e a Defensoria Pública.

O descaso é evidente: um enorme buraco – que, segundo relatos, já chegou a engolir um carro – divide espaço com a vegetação que cresce descontrolada. Pelo terreno, acumulam-se recipientes que favorecem a proliferação do mosquito da dengue.

O abandono do patrimônio resulta de uma disputa judicial complexa. Integrantes do clube relatam que a antiga diretoria firmou acordos com a empresa Icon Construtora e Incorporações. Mais tarde, a Icon teria transferido o terreno a uma família tradicional do Amapá para quitar uma dívida de R$ 10 milhões, deixando o Macapá sem sua sede.

Segundo pessoas ligadas à atual gestão, em 2024, após anos de litígio, os quatro processos que tramitavam na Justiça foram encerrados por meio de um acordo. Tanto o clube quanto a família afirmam ter sido vítimas de promessas não cumpridas da construtora.

“Não eram pessoas do Macapá, eram de fora. Assumiram cargos de diretoria apenas com a finalidade de vender o prédio”, contou uma fonte ligada ao clube. Depois da negociação, essas pessoas teriam se afastado da administração.

Apesar do encerramento da disputa judicial, o futuro do terreno do Leão da FAB segue indefinido. O espaço, carregado da memória de um dos clubes mais tradicionais do Amapá, permanece entregue ao abandono, símbolo silencioso das glórias do passado e das dificuldades do presente.

Este ano, o Macapá conquistou o título da Série B do Amapazão e garantiu vaga na elite do futebol estadual.