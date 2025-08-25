Aos 86 anos, analfabeta que vive em abrigo tem única renda bloqueada por dívida; MP reverte ação

A mulher, que mora no Abrigo São José para idosos, viu seu benefício de um salário mínimo ser retido judicialmente por conta de uma cobrança amparada em uma nota promissória.

Por RODRIGO DIAS

Uma idosa de 86 anos, analfabeta, e em situação de extrema vulnerabilidade social teve a aposentadoria, sua única fonte de renda, bloqueada para pagamento de uma dívida. O caso ocorreu em Macapá e só foi revertido após intervenção do Ministério Público do Amapá.

A mulher, que mora no Abrigo São José para idosos, viu seu benefício de um salário mínimo ser retido judicialmente por conta de uma cobrança amparada em uma nota promissória. O documento, segundo os promotores, apresentava como “assinatura” a impressão digital de seu polegar, evidenciando o aproveitamento de sua condição de hipervulnerabilidade por parte do credor.

A situação chegou ao conhecimento do MP pela coordenação do abrigo. Os promotores de Justiça Flávio Cavalcante, de Macapá, e Leonardo Rocha, de Oiapoque, constataram a ilegalidade da cobrança e solicitaram à Justiça a imediata liberação dos valores.

O Estatuto da Pessoa Idosa assegura que verbas de natureza alimentar, como aposentadorias, são impenhoráveis.

“Isso significa que a renda de um idoso é sagrada, pois é destinada à sua própria sobrevivência e não pode ser usada para pagar dívidas”, reforçou o promotor Flávio Cavalcante.

A Justiça atendeu ao pedido com rapidez. A juíza Mayra Teixeira determinou o desbloqueio imediato da conta, devolvendo à idosa o acesso à aposentadoria. Segundo Cavalcante, o episódio foi marcado por sofrimento: “Ela chorou quando foi ao banco e soube que seu benefício estava bloqueado”.

O caso, apesar da solução favorável, expõe a crueldade de situações de exploração contra idosos e reforça a importância da proteção jurídica e social garantida por lei.