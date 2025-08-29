Após 15 anos foragida, acusada de matar ex-marido é presa

Mulher foi presa em Macapá. Crime ocorreu em 2010, no município de Anajás, interior do Pará.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Após 15 anos em fuga, uma mulher de 39 anos foi presa em Macapá, acusada de matar o ex-companheiro em 2010, no município de Anajás, interior do Pará. A vítima era pai dos três filhos da acusada. O nome dela não divulgado pelas autoridades.

Segundo a investigação, o crime ocorreu durante o retorno de uma festa em uma comunidade ribeirinha. O casal e os filhos estavam em uma embarcação do tipo rabeta quando a vítima parou o trajeto, ameaçou matar a mulher e sacou um revólver calibre .38. Durante a luta corporal pela arma, alguns disparos foram efetuados, e um deles atingiu o homem, que morreu no local.

Logo após o crime, a mulher se escondeu em Belém (PA) e, em 2018, mudou-se para Macapá, onde permaneceu até ser localizada. Ela foi presa nesta sexta-feira (29) e encaminhada para audiência de custódia.

O delegado Leonardo Leite, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), explicou que a acusada alegou legítima defesa, afirmando ter segurado a mão do ex-companheiro para evitar os disparos.

A prisão foi possível após denúncia anônima. A Polícia Civil reforça que informações sobre foragidos podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, no telefone (96) 99170-4302.