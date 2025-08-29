Após 15 anos foragida, acusada de matar ex-marido é presa

Da REDAÇÃO
Após 15 anos em fuga, uma mulher de 39 anos foi presa em Macapá, acusada de matar o ex-companheiro em 2010, no município de Anajás, interior do Pará. A vítima era pai dos três filhos da acusada. O nome dela não divulgado pelas autoridades.
Segundo a investigação, o crime ocorreu durante o retorno de uma festa em uma comunidade ribeirinha. O casal e os filhos estavam em uma embarcação do tipo rabeta quando a vítima parou o trajeto, ameaçou matar a mulher e sacou um revólver calibre .38. Durante a luta corporal pela arma, alguns disparos foram efetuados, e um deles atingiu o homem, que morreu no local.
Logo após o crime, a mulher se escondeu em Belém (PA) e, em 2018, mudou-se para Macapá, onde permaneceu até ser localizada. Ela foi presa nesta sexta-feira (29) e encaminhada para audiência de custódia.
O delegado Leonardo Leite, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), explicou que a acusada alegou legítima defesa, afirmando ter segurado a mão do ex-companheiro para evitar os disparos.
A prisão foi possível após denúncia anônima. A Polícia Civil reforça que informações sobre foragidos podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, no telefone (96) 99170-4302.