Após 17h de crise, assassino de policial liberta menina

Operação do Bope segue em andamento após assassinato de policial civil dentro da delegacia

Por SELES NAFES

Momentos de tensão na operação que tenta libertar reféns em Laranjal do Jari. Por volta das 10h, Lucas de Souza Nonato, o criminoso que matou um policial civil ontem (22) à tarde na delegacia da cidade, que fica a 287 km de Macapá, libertou a criança que ele mantinha refém junto com a mãe.

O momento da libertação foi transmitido ao vivo pela página Rádio Tribuna do Vale, a pedido do criminoso que queria um jornalista presente. A negociação está sendo conduzida pelo major Hércules, do Bope.

Vestido com um casaco camuflado estilo militar, o bandido aparece nas imagens no pátio da residência mantendo a mãe da criança como escudo. Em seguida, a menina de aproximadamente 10 anos é libertada.

É possível ouvir a voz de um negociador do Bope tentando tranquilizar Lucas, avisando que procuraria alguém da família dele para aumentar ainda mais a sensação de segurança para ele.

A crise ocorre na Passarela Vagalume, a poucos metros da delegacia de polícia onde ocorreu o assassinato do policial civil Mayson Viana, de 38 anos. Durante a apresentação de um preso, Lucas conseguiu tirar a arma do agente e o matou com um único disparo. Mayson morreu no Hospital de Laranjal do Jari.

O Bope e a cúpula da Sejusp continuam no local acompanhando os desdobramentos da crise. Mais cedo, Lucas fez uma live no Facebook onde pede respeito, dignidade, diz acreditar que vai morrer, e mostra a mãe da menina deitada em um sofá dizendo que está bem.