Após 25 facadas, assassino de tecladista filmou vítima agonizando até o último suspiro

Novas informações sobre o crime aproximam a polícia de solucionar o caso, ocorrido na noite passada, na zona rural de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O crime que tirou a vida do músico Alan Dias da Costa, conhecido no meio artístico como Alan Coxinha Tecladista, ganhou contornos ainda mais brutais. O Portal SelesNafes.Com teve acesso a um vídeo gravado pelo próprio assassino, no qual a vítima aparece agonizando até o último suspiro após ser esfaqueada 25 vezes, a maioria pelas costas, em um ramal na BR-156, próximo ao Balneário do Tomé, zona rural de Macapá.

Nas imagens, consideradas impublicáveis, Alan aparece de olhos abertos, tentando respirar com dificuldade em razão dos pulmões perfurados. Na mesma filmagem, o criminoso mostra a faca ensanguentada com a vítima ao fundo e chega a dizer: “se quiser que eu faça mais alguma coisa, só avisar”. Por conta deste recado, a polícia acredita que a gravação tenha sido enviada a um possível mandante do crime.

Até o momento, há somente um suspeito de ser o autor do crime: o homem identificado como Kaio Rodrigues do Carmo, que se apresentou horas depois no posto de fiscalização do KM-9 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), confessando o homicídio. Ele levou os agentes até o local do corpo. Em depoimento, alegou ter reagido a uma tentativa de assalto durante uma corrida de mototáxi, versão que não convence a polícia.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que agora apura não apenas a autoria, mas também a possibilidade de participação de terceiros na execução do tecladista. Kaio segue preso.