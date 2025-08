Após aposentadorias em massa, MP avança em novo concurso público

Cinco de sete servidores aposentados em um só dia; provas serão realizadas no ano que vem, ainda sem data definida

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Ministério Público do Amapá anunciou, nesta terça-feira (5), a contratação da Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora do novo concurso público para servidores efetivos da instituição. A publicação do edital está prevista ainda para este ano, com aplicação das provas em 2026.

A contratação da banca foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, juntamente com o termo de referência que detalha as etapas do certame, cargos disponíveis, critérios de seleção e estrutura das provas.

A formalização do contrato ocorreu com a assinatura do promotor de Justiça e secretário-geral do MP, André Araújo, e da diretora-presidente executiva da FCC, Roseli Gancho. O documento prevê cláusulas sobre prazos, condições de pagamento (que variam conforme o número de inscritos), segurança da informação, equilíbrio econômico-financeiro, vigência e penalidades em caso de descumprimento.

“A partir daí vamos entrar na fase de elaboração do edital, que vai definir exatamente as datas das provas e as etapas do concurso. É um passo importante para a instituição”, destacou o promotor André Araújo.

Segundo o procurador-geral de Justiça, Alexandre Monteiro, a realização do concurso se tornou necessária após a adesão em massa de servidores ao Plano de Aposentadoria Incentivada (PAI), incluindo sete desligamentos recentes de uma só vez.

“Só de uma vez aposentamos sete colegas servidores, então a gente precisa recompor essa mão-de-obra na nossa instituição, que tem a sua missão constitucional de defender a população do Estado do Amapá e defender a ordem jurídica. Estudem, que estamos precisando, e vamos receber de braços abertos os aprovados”, reforçou Monteiro.

O MP ainda não definiu a quantidade de vagas e nem os salários que serão pagos, apesar das especulações na internet alimentadas por cursinhos preparatórios.