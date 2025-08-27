ROUBO

Após arrastão em lanchonete, ladrões são presos com celulares roubados e carro usado na fuga

27, agosto, 2025
Foto: Olho de Boto
Assalto ocorreu no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.
Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes foram presos pela Polícia Militar do Amapá, no fim da noite desta terça-feira (27), após roubarem cinco celulares, anéis e um cordão de ouro de funcionários e de um cliente de uma lanchonete no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

A dupla estava armada e utilizou um carro vermelho, modelo Celta, para fugir. No entanto, os aparelhos foram rastreados e os suspeitos logo localizados.

Entre as vítimas estava uma criança autista. O pai relatou à reportagem que um dos criminosos entrou sozinho no estabelecimento, pediu o cardápio e saiu sem consumir nada. Minutos depois, retornou acompanhado do comparsa armado. Eles desceram do carro já anunciando o assalto e exigindo os pertences das vítimas antes de fugirem no veículo.

Veículo usado no crime foi apreendido. Foto: Olho de Boto

Ocorrência foi atendida por uma equipe da Rotam. Foto: Olho de Boto

Com a localização em tempo real dos celulares, uma equipe do 1º Batalhão foi acionada e prendeu um dos assaltantes na divisa entre os bairros Santa Rita e Nova Esperança, ainda com um dos aparelhos.

O motorista seguiu em fuga levando os outros quatro celulares, mas acabou capturado pela Rotam no Bairro Marabaixo IV. O carro utilizado no crime foi apreendido e encaminhado ao Ciosp do Pacoval.

Seles Nafes
