Após assaltos em série com moto alugada, dupla é presa

Abordagem ocorreu no bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Força Tática da Polícia Militar capturou, no fim da tarde desta quinta-feira, 7, dois assaltantes que vinham utilizando uma motocicleta alugada e um simulacro de arma de fogo para cometer uma série de roubos na capital amapaense.

A equipe do tenente Silva seguia em patrulhamento pelo bairro Universidade, na zona sul de Macapá, e ainda não sabia que os suspeitos estavam envolvidos em diversos roubos ocorridos horas antes na cidade. No entanto, decidiu abordá-los nas proximidades da Escola Neusona, depois que um deles, ao avistar a viatura se aproximando, arremessou uma mochila em direção a uma área de mata.

Com o piloto da motocicleta foram encontrados quatro aparelhos celulares, uma porção de cocaína e R$ 93,00. Já o passageiro, de 16 anos, portava um simulacro de arma de fogo na cintura.

Ao fim da abordagem, os militares descobriram, por meio do Ciodes, que os suspeitos possuíam as mesmas características de dois criminosos que estavam cometendo uma série de assaltos na cidade, utilizando uma motocicleta verde e vestidos com camisas nas cores preta e rosa.

Uma das vítimas foi localizada e reconheceu a dupla abordada como autora de um dos crimes. Ela relatou que estava no bairro Muca, nas proximidades de uma loja, quando o passageiro chegou empunhando uma arma e disse: “Me passa o celular ou tu vais levar um tiro na cara”.

Diante das evidências, o menor foi conduzido à delegacia especializada, enquanto Luiz Gustavo, de 21 anos, foi apresentado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.