Após envio de droga sintética do Rio com identidade furtada, PF cumpre mandados no Amapá

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra indivíduos suspeitos de encomenda na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma encomenda suspeita, enviada da cidade do Rio de Janeiro (RJ) para Macapá (AP) com uso de uma identidade furtada, levou a Polícia Federal a cumprir ordens judiciais nesta terça-feira (5) em endereços ligados a suspeitos na capital amapaense.

O pacote foi interceptado durante triagem dos Correios e, ao ser inspecionado, revelou comprimidos de droga sintética que seriam distribuídos em Macapá.

Com base na apreensão, a PF avançou na investigação e identificou suspeitos de envolvimento no esquema. Eles teriam utilizado um documento de identidade furtado para efetuar a compra do serviço de encomenda e tentar burlar a fiscalização.

Com o avanço das apurações, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá. A ação policial, chamada de Operação Ananás, contou com o apoio dos Correios.

Durante o cumprimento dos mandados, em um dos endereços, de padrão elevado, os policiais apreenderam, dentro de um carro automático, um maço com notas de R$ 100 e R$ 200. As autoridades, no entanto, ainda não divulgaram o valor total apreendido.

Os investigados poderão responder por tráfico interestadual. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 15 anos de prisão, além de multa.