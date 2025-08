Após pressão, Nova Macapá cede e acordo de última hora evita greve

Negociação entre sindicato e principal empresa do transporte coletivo garante reajustes e transporte para trabalhadores na madrugada

Por SELES NAFES

Faltando pouco mais de 48 horas para o início da greve dos rodoviários de Macapá, o Sindicato da categoria e as empresas do transporte coletivo conseguiram firmar um acordo considerado um avanço para os profissionais. Entre as principais reivindicações atendidas estão o reajuste salarial e o transporte gratuito dos trabalhadores durante a madrugada.

A Expresso Marco Zero já tinha concordado em dar reajuste, mas faltava fechar a questão com a Nova Macapá, que opera cerca de 80% das linhas da capital. O acordo foi assinado no fim da manhã desta sexta-feira (1º).

Uma das principais demandas do sindicato era o transporte dos funcionários que precisam se deslocar para as garagens por volta das 4h da manhã e retornar no fim do expediente, por volta da 1h da madrugada. A Nova Macapá concordou em disponibilizar um ônibus específico para levar e buscar os profissionais nesses horários.

“Também foi dado o reajuste sobre a inflação, na cesta básica e salário, além de R$ 40 a mais na refeição, que passa a R$ 643. A gente entende que está difícil a situação dos empresários, mas essa tarifa de R$ 3,70 tá congelada há quase quatro anos. É difícil, mesmo com subsídio (de R$ 1,20 da prefeitura), é pouco. Não foi o ideal para gente, mas foi uma conquista. Não podemos pedir muito”, avaliou o diretor do sindicato, Max Délis.

“Agora os profissionais poderão deixar seus carros e motos na garagem pra economizar combustível”, acrescentou.

No último dia 30, durante assembleia, os trabalhadores aceitaram a proposta apresentada e decidiram suspender a paralisação que estava marcada para a próxima segunda-feira (4).