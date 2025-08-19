Após protesto, CTMac ‘autoriza estudo’ de semáforo em esquina campeã de acidentes

Campeão de acidentes: esquina fica próximo da caixa d'água do Bairro Buritizal, na zona sul da capital do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

A Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) informou que vai estudar a instalação de um semáforo no cruzamento da Rua Santos Dumont com a Avenida Pedro Lázarino, no Bairro Buritizal. O anúncio ocorreu após a mobilização de moradores, que instalaram no local uma placa de alerta chamando a esquina de “campeã de acidentes”.

A demanda já havia sido levada à Promotoria de Justiça e motivou uma resposta formal da CTMac. Em ofício datado de 13 de agosto, a companhia destacou que a via já possui sinalização de “pare” e sinalização horizontal em boas condições.

Mesmo assim, o Departamento de Engenharia de Tráfego da CTMac reconheceu a preocupação da comunidade. Nesta segunda-feira (18), foi emitida uma ordem de serviço para a realização de um estudo técnico que vai avaliar a viabilidade da implantação do conjunto semafórico. A medida é considerada o primeiro passo para execução do projeto.

Campeão de acidentes

O cruzamento é considerado de alto risco, sobretudo nos horários de pico. Proprietários de um imóvel no local, cansados de presenciar colisões, decidiram agir. A família, que mora na esquina há mais de 40 anos, produziu um abaixo-assinado e relatou que veículos já chegaram a invadir a casa em acidentes.

Diante da demora das autoridades, os moradores instalaram uma placa de alerta na fachada do imóvel. O texto, em letras grandes, cobra a CTMac e afirma: “Cuidado, esquina é campeã de acidentes. CTMac, cadê o semáforo que solicitamos? Entramos com uma ação na Promotoria de Justiça e Urbanismo. Chega de acidentes”.

Antes, a CTMac havia alegado que a distância entre semáforos não permitia a instalação no cruzamento — argumento contestado pelos moradores, que apontam situações diferentes em outras vias da capital.

A companhia ressaltou ainda que, como parte das ações para melhorar a mobilidade e a segurança no trânsito, já foram instalados 17 novos semáforos em Macapá, além da modernização de outros 30.

Para denúncias e registros de problemas com semáforos, a população pode acionar a CTMac pelo WhatsApp (96) 98100-0799, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.