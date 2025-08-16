Após tarifaço de Trump, produtores de açaí do AP buscam novos mercados para exportações

Para enfrentar os impactos, o senador Randolfe articulou uma frente de trabalho voltada à diversificação de mercados e ao fortalecimento das exportações locais.

Após o recente aumento de 50% nas tarifas de importação imposto pelos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros, produtores de açaí do Amapá iniciaram uma mobilização para ampliar a presença em outros mercados internacionais.

A medida, anunciada em julho pelo governo norte-americano, já trouxe prejuízos concretos ao estado, como o cancelamento do embarque de 11 toneladas de açaí da cooperativa Amazonbai para o mercado dos EUA, que atualmente ocupa a quinta posição no ranking de destinos do produto amapaense.

Para enfrentar os impactos, o senador Randolfe Rodrigues articulou, em parceria com o Governo do Amapá e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), uma frente de trabalho voltada à diversificação de mercados e ao fortalecimento das exportações locais. O encontro, realizado nesta quinta-feira (15), reuniu representantes de órgãos como Sebrae, Senai, Fecomércio, Acia, Embrapa e empresas exportadoras, como Amazonbai, Bio+Açaí e Engenho Açaí.

Pedro Netto, diretor da ApexBrasil na Região Norte, destacou que a estratégia passa por conectar produtores a compradores internacionais por meio de reuniões virtuais e ações de promoção comercial.

“Temos um programa que aproxima diretamente empresas locais de potenciais importadores no exterior”, afirmou.

O presidente da Amazonbai, Amiraldo Picanço, reforçou a preocupação com os prejuízos e ressaltou o potencial de recuperação do setor.

“Já sentimos o impacto, mas confiamos no nosso produto e na busca por novos mercados”, disse.

Em 2024, o açaí movimentou US$ 16 milhões no Amapá, respondendo por 10% das exportações do estado e chegando a 47 países. Para Randolfe, o momento exige agilidade na adoção de medidas para preservar empregos e manter o ritmo de crescimento. O parlamentar apresentou o Plano Brasil Soberano, lançado pelo presidente Lula na última quarta-feira (13), que prevê apoio a exportadores e abertura de mercados alternativos.

“Vamos atuar com urgência para garantir a continuidade das atividades no estado”, reforçou.