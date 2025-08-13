Após tensões internas, Furlan muda Comunicação

Para assumir o posto, Janise Rezende passa a comandar a Secretaria de Comunicação de Macapá.

Após tensões internas na gestão do prefeito Antônio Furlan, o secretário de Comunicação, Juarez Menescal, deixou o cargo. Fontes próximas à prefeitura apontam que um racha entre Menescal e outros secretários ligados ao prefeito teria sido o estopim para a saída.

Para assumir o posto, Janise Rezende passa a comandar a Secretaria de Comunicação (Secom). Apesar da troca, Menescal permanece na estrutura da prefeitura, mas em posição rebaixada como coordenador de redes do prefeito.

Em suas redes sociais, o prefeito apresentou as novas lideranças. Ele destacou Janise Rezende, economista e publicitária, com mais de 25 anos de experiência em contas públicas e no mercado publicitário do Amapá, e a nova subsecretária, Eliisa Maciel, jornalista com experiência em assessoria de comunicação institucional e produção de conteúdos estratégicos e de utilidade pública.

Furlan ressaltou que a competência e dedicação das novas gestoras serão essenciais para fortalecer a comunicação da cidade e garantir um trabalho de qualidade à frente da pasta.