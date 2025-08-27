Arma com mira a laser é apreendida em embarcação

Apreensão ocorreu no porto do Igarapé da Fortaleza, a 17 km do Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma carabina de calibre 22, equipada com luneta e mira a laser, foi apreendida em uma embarcação tipo voadeira durante uma ação policial no porto do Igarapé da Fortaleza, área entre Macapá e Santana. O armamento, considerado de precisão e pouco comum de ser encontrado na região, chama atenção pelo seu potencial de risco caso fosse utilizado por criminosos.

A apreensão ocorreu após levantamento do serviço de inteligência da Polícia Militar, que recebeu informações de que um indivíduo estaria navegando pelos rios do Amapá com a arma, possivelmente para comercializá-la. A partir das informações, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) localizaram a embarcação suspeita e realizaram buscas em seu interior, encontrando o armamento.

Segundo o tenente Manoel Raimundo, do Bope, não foi possível identificar o proprietário da voadeira. Ele destacou ainda que a carabina é um tipo de armamento incomum na região.

“Não sabemos ainda a procedência e a fabricação. Esse levantamento será feito, mas é uma arma que, se bem utilizada, pode se tornar extremamente perigosa nas mãos de alguém mal intencionado. A mira a laser torna esse risco ainda maior”, explicou.

O material apreendido será submetido a perícia para apurar sua origem e eventuais vínculos com atividades criminosas.