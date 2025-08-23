Assassino de policial é acusado de estuprar e engravidar sobrinha de 13 anos

Bandido se entregou após quase 20 horas mantendo uma família de refém em Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O criminoso que matou o policial civil Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, nesta sexta-feira (22), dentro da Delegacia de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, responde a acusações de ter violentado e engravidado a própria sobrinha, de 13 anos, em três episódios ocorridos na casa da vítima, em Prainha, no Pará.

Os abusos foram revelados em escuta protegida realizada pelo Creas do município. Ao saber da investigação, Lucas de Souza Nonato, de 28 anos, fugiu e passou a ameaçar a adolescente. A Justiça decretou sua prisão preventiva por estupro de vulnerável – crime cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão.

Exames da Polícia Científica confirmaram a gravidez da menor. A Justiça destacou a gravidade das condutas e o risco social representado pelo acusado. O mandado de prisão contra Lucas foi expedido em 16 de agosto de 2025, com validade até 2045.

Localizado nesta sexta-feira pela Polícia Civil do Amapá, ele foi levado para a delegacia de Laranjal do Jari. Durante o procedimento, conseguiu tomar a arma do policial que o escoltava e disparou, matando o agente Mayson Viana com um tiro. Em seguida fugiu e fez mãe e filha de reféns em uma palafita por quase 20 horas. Na manhã deste sábado (23), ele se entregou e foi preso.