Associação de pescadores era usada para fraudar seguro-defeso no Amapá, diz PF

Em Santana, município a 17 km de Macapá, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (29), a Operação Rede Fantasma, que cumpriu sete mandados de busca e apreensão no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. A ação investiga um esquema de fraude no pagamento do benefício seguro-defeso que teria causado prejuízo milionário ao Governo Federal.

As apurações começaram após uma fiscalização de rotina, quando agentes encontraram indícios de que um grupo utilizava uma associação de pescadores como fachada para solicitar o benefício. Os investigados seriam obrigados a repassar parte dos valores recebidos aos membros do esquema, que promoviam a ocultação e dissimulação dos recursos ilícitos por meio de estabelecimentos comerciais ligados ao grupo.

Na Área Portuária de Santana, a Polícia Federal realizou buscas em dois empreendimentos. Segundo a investigação, entre 2022 e 2023, as contas de um dos alvos — que não teve o nome divulgado — receberam cerca de R$ 2,89 milhões em créditos, dos quais 58,1% (R$ 1.086.700,00) em depósitos em espécie. O investigado não possui vínculo empregatício desde 2012 nem participação societária em empresas.

Entre março e setembro de 2023, esse mesmo investigado movimentou R$ 1,87 milhão. Já em outra conta, pertencente a outro suspeito, foram identificados R$ 1,68 milhão em créditos e R$ 1,72 milhão em débitos no período de 2022 a 2024.

Em nota, a Polícia Federal informou que, caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder por estelionato contra o INSS, organização criminosa e lavagem de capitais. As penas somadas podem ultrapassar 24 anos de reclusão.