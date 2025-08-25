Avó denuncia e mãe é presa por maus-tratos à filha autista de 5 anos

Caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, interior do Amapá

Uma denúncia feita pela avó levou à prisão em flagrante de uma mulher de 26 anos, acusada de maus-tratos contra a própria filha, de 5 anos, diagnosticada com autismo, no município de Ferreira Gomes, interior do Amapá.

Segundo a Polícia Civil, a avó compareceu à delegacia levando a criança, que apresentava marcas de agressões no rosto e nas costas. Ela relatou ainda que as violências eram recorrentes, o que motivou a intervenção imediata da equipe policial.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso para garantir a proteção da vítima e de seus irmãos.

Durante o interrogatório, a suspeita negou ter agredido fisicamente a filha, mas admitiu que gritou com a criança e a colocou de castigo. Apesar da negativa quanto às agressões, os indícios apresentados e a gravidade da situação levaram à lavratura do auto de prisão em flagrante.

A mulher permanece à disposição da Justiça.