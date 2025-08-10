Balsa ‘posto-flutuante’ com 27 mil litros de combustível clandestino é apreendida

A balsa e o combustível estão sob guarda do Batalhão Ambiental no Píer Integrado de Segurança Pública, localizado na Fazendinha, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma embarcação que funcionava como uma espécie de ‘posto-flutuante’ e abastecia outros barcos em uma rota clandestina na região do Rio Matapi Mirim – na área central do Amapá – foi apreendida na madrugada deste domingo (10) pelo Batalhão Ambiental da PM.

Segundo a polícia, a balsa São Benedito estava com 27 mil litros de combustível, provavelmente adquiridos de forma ilegal de balsas ancoradas no meio do rio.

A apreensão ocorreu após uma denúncia que detalhava o esquema de transbordo realizado por um indivíduo conhecido como Dionísio Monteiro da Silva. De acordo com relatório policial, ele utilizava um catraio para transferir o combustível entre as embarcações.

Ao chegar ao Porto do Azelino, no Matapi Mirim, por volta da 1h30, a balsa foi abordada e o condutor, Nataniel Pereira Barros, confirmou a presença da carga, que incluía gasolina e diesel, mas não apresentou nota fiscal nem documentação que comprovasse a origem lícita do combustível.

O proprietário da embarcação, Francisco do Socorro Ferreira da Costa, foi convocado para apresentar documentos fiscais e licenças obrigatórias. A PM o aguardou no porto por cerca de duas horas, mas ele não compareceu.

Segundo o Batalhão Ambiental, a ação configura infração de Crimes Ambientais (Lei 9605/1998), à Resolução ANP Nº 811/2020, e a Lei Federal nº 8.176/91, que trata de crimes contra a ordem econômica.

A balsa e o combustível estão sob guarda do Batalhão Ambiental no Píer Integrado de Segurança Pública, localizado na Fazendinha, zona sul de Macapá. O Ministério Público foi informado da situação. Também foi solicitada perícia técnica para análise da carga apreendida. O condutor da embarcação foi apresentado à Polícia Civil.