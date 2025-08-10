Balsa ‘posto-flutuante’ com 27 mil litros de combustível clandestino é apreendida

Por OLHO DE BOTO
Uma embarcação que funcionava como uma espécie de ‘posto-flutuante’ e abastecia outros barcos em uma rota clandestina na região do Rio Matapi Mirim – na área central do Amapá – foi apreendida na madrugada deste domingo (10) pelo Batalhão Ambiental da PM.
Segundo a polícia, a balsa São Benedito estava com 27 mil litros de combustível, provavelmente adquiridos de forma ilegal de balsas ancoradas no meio do rio.
A apreensão ocorreu após uma denúncia que detalhava o esquema de transbordo realizado por um indivíduo conhecido como Dionísio Monteiro da Silva. De acordo com relatório policial, ele utilizava um catraio para transferir o combustível entre as embarcações.
Ao chegar ao Porto do Azelino, no Matapi Mirim, por volta da 1h30, a balsa foi abordada e o condutor, Nataniel Pereira Barros, confirmou a presença da carga, que incluía gasolina e diesel, mas não apresentou nota fiscal nem documentação que comprovasse a origem lícita do combustível.
O proprietário da embarcação, Francisco do Socorro Ferreira da Costa, foi convocado para apresentar documentos fiscais e licenças obrigatórias. A PM o aguardou no porto por cerca de duas horas, mas ele não compareceu.
Segundo o Batalhão Ambiental, a ação configura infração de Crimes Ambientais (Lei 9605/1998), à Resolução ANP Nº 811/2020, e a Lei Federal nº 8.176/91, que trata de crimes contra a ordem econômica.
A balsa e o combustível estão sob guarda do Batalhão Ambiental no Píer Integrado de Segurança Pública, localizado na Fazendinha, zona sul de Macapá. O Ministério Público foi informado da situação. Também foi solicitada perícia técnica para análise da carga apreendida. O condutor da embarcação foi apresentado à Polícia Civil.