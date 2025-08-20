Briga entre vizinhos envolve até cães e vídeo viraliza nas redes

Confusão registrada no bairro Águas Lindas terminou com agressões físicas, queda de idoso e animais se atacando em plena rua

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, especial de Belém para o Portal SN

O que era para ser um simples passeio com os cães terminou em cena de confusão e violência em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois vizinhos trocando empurrões e socos no meio da rua, enquanto seus animais de estimação também se envolvem na briga.

Segundo informações apuradas pelo Portal SN com testemunhas, a desavença começou quando os dois, que já tinham conflitos anteriores, se encontraram durante a caminhada com os pets. Os animais se estranharam e, em vez de controlarem a situação, os donos passaram a discutir até partirem para a agressão física.

Nas imagens, é possível ver os homens trocando golpes, ao mesmo tempo em que os cães, com as coleiras soltas, se atacam em plena via pública do bairro Águas Lindas. Em certo momento, um idoso de camisa amarela tenta proteger seu animal, mas acaba agredido novamente e cai, batendo a cabeça no chão. A cena mobiliza outros moradores, que correm para apartar a briga e conter os cães.

Moradores relataram que um dos envolvidos teria registrado boletim de ocorrência, mas não há confirmação se o idoso recebeu atendimento médico após a queda. Apesar da violência registrada, os animais foram contidos e não houve relatos oficiais de ferimentos graves.