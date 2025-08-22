Bruno autoriza reforma da UBS em Entre Rios

Obra de R$ 700 mil, viabilizada por emenda do senador Lucas Barreto, vai ampliar atendimento de saúde básica no município

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Foi assinada nesta sexta-feira (22) a Ordem de Serviço que autoriza a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Comunidade do Entre Rios, em Tartarugalzinho, interior do Amapá.

O investimento, no valor de R$ 700 mil, é fruto de recursos parlamentares destinados pelo senador Lucas Barreto (PSD). A iniciativa vai transformar o atual posto de saúde em uma UBS estruturada, garantindo melhores condições de atendimento para a população.

De acordo com a gestão municipal, a obra representa um avanço significativo para a rede de atenção primária, ampliando a capacidade de atendimento em saúde básica e assegurando mais qualidade e conforto nos serviços ofertados aos moradores da comunidade e região.