Búfalo de 300 kg mobiliza garis e trator em ponto turístico de Macapá

Carcaça foi removida do rio e levada para o aterro controlado da BR-210

Por SELES NAFES

A Prefeitura de Macapá realizou uma operação com apoio de um trator para remover a carcaça de um búfalo que apareceu boiando no rio Amazonas, um dos principais pontos turísticos da capital, neste sábado (2). A suspeita é de que o animal tenha sido lançado ao rio após morrer a bordo de alguma embarcação de gado.

A ação mobilizou servidores da Zeladoria Urbana de Macapá e contou com o uso de uma retroescavadeira, utilizada como guindaste para içar o corpo do animal, de aproximadamente 300 quilos, na região do bairro Santa Inês.

Até o secretário de Zeladoria, Helson Roberto, entrou na água para coordenar o trabalho, que levou pouco mais de uma hora.

A Zeladoria foi acionada após o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes 190) receber telefonemas da população informando sobre a carcaça, que estava sendo devorada por urubus.

“Fomos informados por volta das 9h30. Estávamos em outra frente de trabalho e tivemos que deslocar o equipamento até o local. Por volta das 11h40 conseguimos encerrar a operação”, relatou o secretário.

Após a remoção, a carcaça foi transportada para o aterro controlado da BR-210, onde foi depositada em uma célula específica para resíduos orgânicos, que conta com manta de proteção para evitar a contaminação do subsolo.