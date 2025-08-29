Cães que vivem na área da Expofeira ganham banho e ‘uniformes’ para o evento

Todos já estão castrados, vacinados e medicados, prontos para adoção.

Por RODRIGO DIAS

Às vésperas da abertura da 54ª Expofeira do Amapá, uma história de cuidado e afeto se desenrola nos bastidores do Parque de Exposições da Fazendinha.

Longe das luzes dos palcos e do burburinho dos estandes, seis cães de rua, que adotaram o parque como lar, estão recebendo atenção especial: ganharam coleiras, “uniformes” e passam por banhos refrescantes antes do início da feira. A medida busca garantir que os animais sejam tratados com dignidade e evitar que sofram maus-tratos ou sejam retirados de forma abrupta durante o movimento intenso do evento.

Esses companheiros, vindos de bairros vizinhos, recebem cuidados diários dos policiais civis da 10ª Delegacia de Polícia da Fazendinha, localizada dentro do parque. Os agentes, chamados carinhosamente de “padrinhos”, fazem vaquinhas para comprar ração, medicamentos e assegurar que os cães estejam bem tratados. A Secretaria do Bem-Estar Animal do Amapá também contribui com ração e assistência veterinária quando necessário.

A decisão de uniformizar os animais, segundo a secretária Laudenice Monteiro, não é apenas simbólica:

“Nós estamos invadindo o espaço deles por nove dias. Fazer o manejo desses animais sem um aviso prévio se caracteriza como maus-tratos. Por isso, uniformizá-los é também um sinal de respeito”, explicou.

Mais do que uma demonstração de carinho, a iniciativa tem um objetivo maior: garantir um lar definitivo para cada um dos cães. Todos já estão castrados, vacinados e medicados, prontos para adoção.

“Eles vivem aqui e não podem ser retirados enquanto não forem adotados. Não há problema em conviverem no meio da sociedade. Nossa expectativa é que a feira seja um trampolim para que encontrem famílias”, reforçou Laudenice.

Quem quiser adotar um dos animais pode procurar os policiais da delegacia instalada dentro do parque, que estão disponíveis para orientar o processo e ajudar na escolha do novo companheiro de quatro patas.