Caixa d’água em Santana preocupa vizinhos com estalos e possível risco de desabamento

Após os moradores do bairro Acquaville relatarem barulhos, a Defesa Civil notificou a empresa responsável.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Moradores próximos a uma caixa d’água no bairro Acquaville, em Santana, a 17 km de Macapá, têm percebido nas últimas semanas ruídos e estalos vindos da estrutura, o que tem gerado preocupação sobre um possível desabamento. A Defesa Civil Municipal esteve no local, constatou a situação e notificou a concessionária responsável pelo abastecimento de água e esgoto.

Segundo relatos da população, os barulhos se intensificam principalmente quando o reservatório está sendo abastecido. A torre fica próxima a residências onde vivem crianças e adultos, aumentando o receio de acidentes.

“Estamos muito preocupados, porque aqui perto as crianças brincam e passamos o tempo todo pela região. Com isso, temos medo que a estrutura caia, pois os barulhos ficam muito altos e, quando o reservatório está cheio, parece que a torre começa a balançar”, relatou uma moradora.

Após solicitação dos moradores, a Defesa Civil realizou uma fiscalização e identificou riscos. Foram observados micro deslocamentos nas ligações metálicas, atrito entre arruelas e porcas na base da estrutura (possível causa dos ruídos) e aumento de esforços de fadiga localizados, com potencial comprometimento da integridade estrutural a médio e longo prazo.

“Nós identificamos problemas na estrutura. Os moradores relataram que a torre faz barulhos e até balança, o que representa risco para quem mora nas proximidades. Notificamos a concessionária e cobramos providências no prazo de 24 horas”, afirmou Helivanilton Ramos, da Defesa Civil.

A concessionária de água, CSA, informou por meio de nota que já tomou conhecimento da situação e realizou inspeção.

Veja a nota na íntegra

“A Concessionária de Saneamento do Amapá, CSA, informa que realizou no dia 12 de agosto uma vistoria no Reservatório de Água Elevado no bairro Acquaville, em Santana, e não foram observadas falhas na estrutura. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amapá também realizou inspeção e não constatou que falhas que exigissem a intervenção do equipamento.

O reservatório de água mostrado segue todos os critérios técnicos e de segurança estabelecidos por normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), entre elas a NBR 7821. De acordo com a norma, é previsto que estruturas como essa apresentem um leve movimento, especialmente quando instaladas em altura, devido à ação do vento, variação de temperatura e movimentação natural da água em seu interior. O pequeno balanço é necessário para a integridade da estrutura, pois evita tensões excessivas e prolonga a vida útil do equipamento.

Portanto, o movimento observado não representa qualquer risco à estrutura, às pessoas ou ao abastecimento de água, sendo um comportamento esperado e seguro”.