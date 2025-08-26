Câmara aprova lei que obriga instalação de hidrantes em residenciais de Macapá

Incêndio no 17º andar de um condomínio no centro de Macapá em maio; proposta do vereador Ezequias Silva (PSD) recebeu aprovação unânime e agora depende de sanção do prefeito

Por SELES NAFES

A Câmara Municipal de Macapá aprovou nesta terça-feira (26) um projeto de lei que torna obrigatória a instalação de hidrantes de combate a incêndios em empreendimentos residenciais da capital. A medida vale tanto para os condomínios já existentes quanto para os novos projetos imobiliários e agora aguarda a sanção do prefeito Antônio Furlan (MDB).

De autoria do vereador Ezequias Silva (PSD), que é ex-militar do Corpo de Bombeiros, a proposta busca resolver um problema histórico da cidade: a falta de pontos de abastecimento rápido para caminhões de combate a incêndios.

“Às vezes, num incêndio de grande proporção no Zerão, por exemplo, é necessário abastecer o caminhão no centro de Macapá. Os bombeiros sofrem com isso e levam a culpa indevidamente. Esse problema existe desde que os bombeiros existem”, explicou o parlamentar.

Durante a votação, outros vereadores reforçaram a importância da medida. O vereador Alexandre Azevedo destacou que a expansão urbana de Macapá ocorreu sem o devido planejamento para a instalação de hidrantes, que já são comuns em outras capitais.

“A ideia é garantir a prestação de serviços o mais rápido possível. Em Macapá, quando lembramos de hidrantes, só vem à memória aquele da frente do cemitério Nossa Senhora da Conceição”, exemplificou.

A proposta foi aprovada por 17 votos a zero e, caso sancionada, obrigará as construtoras a incluir os hidrantes nos projetos de construção de residenciais na capital.