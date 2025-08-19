Câmara de Macapá instaura comissão processante contra prefeito após agressões a jornalistas

Vereadores decidiram por unanimidade abrir investigação que pode levar à cassação de Antônio Furlan; sessão foi marcada por tensão e pressão de apoiadores

Por SELES NAFES

A Câmara Municipal de Macapá instaurou, nesta segunda-feira (18), uma comissão processante contra o prefeito Antônio Furlan (MDB). A decisão foi aprovada por unanimidade, com 12 votos, após o episódio de agressões a dois jornalistas da capital, registrado no último domingo (17).

Na ocasião, Furlan se irritou com uma pergunta sobre o atraso na construção do Hospital Municipal da Zona Norte. Os jornalistas Heverson Castro e Hiran Fróes foram detidos pela Guarda Municipal e permaneceram seis horas sob custódia, até a realização de perícia em uma assessora que alegava ter sido agredida. O exame de corpo de delito deu resultado negativo.

Na representação protocolada, assinada por Hiran Fróes, o jornalista destacou que a postura de Furlan — médico e prefeito — foi incompatível com suas funções. Ele também relatou risco de morte em razão da “gravata” aplicada pelo gestor no momento em que registrava imagens da obra.

A sessão que analisou a denúncia foi marcada por tensão. Apoiadores do prefeito foram convocados para lotar as galerias e pressionar os vereadores a não levar a pauta adiante. O presidente da Casa, Pedro Dalua (União), chegou a ameaçar retirar do plenário manifestantes que faziam ameaças e prometiam reação violenta caso a denúncia não fosse apreciada.

Parlamentares da base governista optaram por não votar, mas participaram do sorteio que definiu os integrantes da comissão processante: Ruzivan Pontes (REP), Alessandro Monteiro (PDT) e Alexandre Azevedo (PODE). Ruzivan foi escolhido presidente, e Alessandro, relator.

“Vamos chamar as duas assessoras que alegam terem sido agredidas, assim como os jornalistas. Todos serão ouvidos”, declarou o presidente da comissão ao Portal SN.

O grupo terá 90 dias para apresentar relatório, que poderá resultar na cassação do mandato do prefeito.