Câmeras flagram plano em execução entre policial penal e bandidos no Iapen

Imagens mostram aproximação de suspeitos e policial puxando o carregamento pela guarita; policial foi preso

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Vídeos divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá revelam os momentos que antecederam a prisão do policial penal Francisco Côrte, de 33 anos, na madrugada desta quinta-feira (7), após facilitar a entrada de drogas, celulares e bebida alcoólica no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

As imagens mostram o policial de plantão na guarita G7, por volta de 4h30 da manhã, aparentemente sem saber que estava sendo monitorado pelo próprio sistema interno de câmeras. Um dos equipamentos, instalado na área externa próxima ao terreno da Amprev, registrou o momento em que dois criminosos se aproximam com o carregamento. Em seguida, Corte aparece puxando os materiais para dentro do presídio.

Flagrado com 25 celulares, vários quilos de drogas e uma garrafa de refrigerante com whisky, Francisco Corte foi preso em flagrante pelo Grupo Tático Prisional (GTP) da Polícia Penal. Em sua residência, localizada na zona norte de Macapá, os agentes ainda apreenderam um notebook e um tablet. O celular dele também foi apreendido.

Côrte, formado em educação física, é integrante da turma de 2022, mesma da qual fazia parte Jônatas Marques — outro policial penal preso em novembro do ano passado também por tentar introduzir celulares e entorpecentes na unidade.

O diretor-presidente do Iapen, Luís Carlos Gomes Júnior, reconheceu a vulnerabilidade externa do presídio que facilita a aproximação de pessoas não autorizadas.

“Nossa intenção é cercar todo o complexo”, afirmou o diretor, que tem promovido mudanças profundas e inéditas na segurança interna, incluindo a proibição do uso de celulares até mesmo por policiais e advogados.

Francisco Côrte aguarda audiência de custódia, que irá decidir se ele responderá ao processo em liberdade.