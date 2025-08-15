“Campeão de acidentes”: moradores instalam placa para cobrar semáforo em cruzamento

O cruzamento fica na Rua Santos Dumont com a Avenida Pedro Lázarino, Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Cansados de conviver com constantes acidentes, os proprietários de um imóvel no Bairro Buritizal, em Macapá, instalaram uma placa de alerta em frente à casa. O aviso, fixado na fachada do local que também abriga uma lanchonete, chama a atenção para o perigo do cruzamento, considerado pelos moradores como “campeão de acidentes”.

Com letras grandes, a placa diz: “Cuidado, esquina é campeã de acidentes. CTMac, cadê o semáforo que solicitamos? Entramos com uma ação na Promotoria de Justiça e Urbanismo. Chega de acidentes”.

O cruzamento fica na Rua Santos Dumont com a Avenida Pedro Lázarino, próximo à caixa d’água, e é considerado um ponto de alto risco, especialmente nos horários de pico. Moradores relatam já terem presenciado dezenas de colisões no local.

A filha dos proprietários, que mora no endereço há mais de 40 anos, desabafou sobre a insegurança.

“Minha família vive aqui há mais de 60 anos. Os acidentes são frequentes. Todos os vizinhos são testemunhas e temos receio de que, quando ocorre um acidente, o carro acabe entrando na casa”, afirmou, pedindo para não ser identificada.

Segundo ela, o medo é justificado: já houve casos em que veículos invadiram o imóvel, destruindo parte da estrutura. A família chegou a produzir documentação e um abaixo-assinado, mas nada foi resolvido. A preocupação aumenta porque os pais da moradora têm 96 e 84 anos.

De acordo com a autônoma, o cruzamento registra, em média, de dois a três acidentes por semana. A placa foi a alternativa encontrada para chamar a atenção tanto dos motoristas quanto das autoridades.

“Decidimos fazer a placa para que as autoridades e quem dirige fiquem mais atentos e, assim, possamos reduzir a quantidade de acidentes”, disse.

Ela também questiona a justificativa da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), que teria alegado que a distância entre um semáforo e outro impossibilita a instalação de um equipamento no local.

“Já vimos que há semáforos na Pedro Lázarino com a Hildemar Maia e na Treze de Setembro. Questionamos essa situação, porque não podemos ficar tranquilos na frente de casa sabendo que, a qualquer momento, um carro pode vir em nossa direção”, concluiu.

Até o momento, a CTMac não se manifestou oficialmente sobre o caso.