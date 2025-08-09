Carnaval terá investimento de R$ 10 milhões

O desfile das escolas de samba do Amapá ocorrerá nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, no Sambódromo de Macapá.

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá anunciou, nesta quinta-feira (7), em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), o patrocínio de R$ 10 milhões para o Carnaval 2026. A festa acontecerá de forma antecipada, nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, no Sambódromo de Macapá, com expectativa de atrair mais de 30 mil pessoas por noite.

O governador Clécio Luís destacou que, além de valorizar a cultura popular, o evento deverá gerar empregos temporários e movimentar setores como turismo, comércio, moda, gastronomia e serviços, consolidando-se como um dos maiores espetáculos culturais da região Norte e um produto turístico-cultural estratégico para o estado.

O governante também informou que o investimento contemplará não apenas as escolas de samba, mas também blocos, municípios e eventos tradicionais. Ele destacou que o Carnaval movimenta uma extensa cadeia produtiva, garantindo retorno significativo para a economia local.

“Cada real investido retorna de três a sete, beneficiando costureiras, estilistas, soldadores e artistas. Este ano, o Amapá será homenageado pela Estação Primeira de Mangueira na Marquês de Sapucaí, divulgando nossa cultura e fortalecendo nossa imagem positiva. Queremos atrair investimentos e visitantes, mostrando que somos um estado seguro, com índices de violência em queda e oportunidades de negócios”, afirmou.

A primeira parcela do repasse foi entregue durante o lançamento da Central da 54ª Expofeira Agropecuária do Amapá, reforçando o compromisso do Executivo estadual com a realização de grandes eventos capazes de impulsionar a economia criativa e o turismo regional.

Para a secretária de Estado de Turismo, Syntia Lamarão, o Carnaval é uma vitrine para a cultura e o povo amapaense. “Ao anteciparmos a festa, também ampliamos a chance de atrair visitantes de outras regiões, movimentando a economia e valorizando nossos artistas e profissionais”, afirmou.

O presidente da Liesap, Jocildo Lemos, agradeceu o apoio e ressaltou que o aporte financeiro será essencial para a realização de desfiles grandiosos, com qualidade artística e organizacional. “É uma oportunidade de fortalecer nossa tradição e projetar o Carnaval do Amapá para todo o Brasil”, disse.