Cassiane e Maria Marçal são confirmadas na Expofeira

As cantoras se apresentarão no dia 2 de setembro com show gratuito no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá

As apresentações de Cassiane e Maria Marçal na 54ª Expofeira do Amapá foram confirmadas neste sábado (9) pelo governador do Amapá, Clécio Luís. Com foco em diferentes gerações do público gospel, as cantoras ícones da música cristã prometem uma noite de louvor e adoração na maior vitrine de negócios da Amazônia no dia 2 de setembro.

Cassiane, com mais de quatro décadas de carreira, é uma das vozes mais icônicas do gênero, conhecida por sucessos como “Com Muito Louvor” e “Hino da Vitória”. Já Maria Marçal, apesar da pouca idade, aos 16 anos já se tornou um fenômeno com canções como “Deserto” e “Infinito”. A confirmação das duas artistas fortalece a diversidade da programação da Expofeira, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro.

O evento busca fortalecer a geração de empregos e servir como uma grande vitrine para empresas e empreendedores de todos os portes. As apresentações gratuitas de Cassiane e Maria Marçal se juntam a uma programação de peso, que inclui Calcinha Preta, Limão com Mel, Ivete Sangalo e a banda de rock cristão Rosa de Saron, que se apresenta em 1º de setembro.

A Expofeira, organizada pelo Governo do Amapá com apoio da iniciativa privada e do senador Davi Alcolumbre, também celebra o alcance de mais de 100 mil empregos formais no estado, reforçando seu papel como um impulsionador do desenvolvimento sustentável na Amazônia. A arena de shows gratuitos e rodeio, que será palco das apresentações gospel, promete um espetáculo repleto de mensagens de esperança e fé.