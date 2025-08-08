Chacina no Vale do Jari: sobe para 6 o número de mortos em área de garimpo

O grupo, composto por amapaenses, havia se deslocado para o Pará há uma semana para negociar a compra de terras.

Por RODRIGO DIAS

O delegado-geral da Polícia Civil do Amapá, Cezar Vieira, confirmou na manhã desta sexta-feira (8) que os seis corpos encontrados em uma área de garimpo entre os municípios de Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA) são das pessoas que estavam desaparecidas desde o início da semana.

O grupo, formado por amapaenses, havia viajado para o Pará na sexta-feira anterior (1º) para negociar a compra de terras. Após passarem o fim de semana na região, o último contato com os familiares ocorreu na segunda-feira (4), durante o retorno ao Jari, por meio de uma conexão de internet via satélite em uma das caminhonetes.

O desaparecimento foi comunicado à Delegacia de Laranjal do Jari na terça-feira (5), e as buscas começaram com o apoio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp). Os veículos usados pelo grupo foram encontrados incendiados. Os corpos foram localizados na quinta-feira (7), em pontos diferentes — alguns na floresta, outros em um rio.

As vítimas foram levadas para Laranjal do Jari, onde passam por perícia. Após os exames, os corpos serão liberados às famílias. A Polícia Civil já iniciou as investigações, mas não divulgou detalhes para não comprometer o andamento do caso.

“São pessoas sem nenhum envolvimento com práticas criminosas. Cidadãos, pais de família, que estavam em uma atividade de trabalho e tiveram suas vidas ceifadas de forma covarde. A Polícia Civil do Amapá dará essa resposta prontamente, tão logo tenhamos a solução”, declarou o delegado Cezar Vieira.

As identificações formais das vítimas serão divulgadas em breve.