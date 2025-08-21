Choro de alívio: PMs salvam bebê inconsciente de engasgamento

Policiais agiram rápido no bairro Perpétuo Socorro e fizeram tudo certo

Por RODRIGO DIAS

Uma noite de patrulha de rotina se transformou em uma corrida contra o tempo, onde cada segundo era decisivo para salvar uma vida. Em Macapá, no bairro Perpétuo Socorro, um ato de desespero se converteu em um milagre graças à rápida e heroica ação de uma guarnição da Polícia Militar.

Era por volta das 21h desta quarta-feira (20), quando uma equipe do 6º BPM, comandada pelo sargento Luiz Miguel, estava em patrulha nas proximidades da Avenida Pedro Américo. De repente, a tranquilidade foi quebrada por um grupo de pessoas em pânico, que se aproximou dos policiais com uma criança nos braços. A bebê, de apenas um mês e meio, estava inconsciente, com sinais de engasgamento.

A menina, que havia acabado de ser medicada com paracetamol, engasgou e perdeu a consciência. Diante da cena, o desespero deu lugar à ação imediata. Sem hesitar, os policiais iniciaram as manobras de primeiros socorros. A criança foi colocada de bruços e, com precisão e agilidade, a equipe fez o que era necessário.

A tensão tomou conta do ambiente. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto a equipe da Operação Protetor se dedicava a salvar a pequena vida. E então, o som que todos aguardavam: a bebê voltou a respirar, abriu os olhos e chorou. O choro, que em outras circunstâncias poderia ser motivo de preocupação, foi um som de alívio e esperança para todos os presentes.

A equipe — formada pelo 3º sargento Luiz Miguel (comandante), cabo Bryan, sargento Otávio e soldado Saito — agiu rápido. Com a criança estabilizada, os policiais a levaram à Maternidade Mãe Luzia, acompanhada pela tia, para receber cuidados especializados.

A menina, que por pouco não se tornou vítima de uma tragédia, agora se encontra bem, fora de perigo.