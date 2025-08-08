Clécio anuncia banda Rosa de Saron na Expofeira do Amapá 2025

Grupo musical católico se apresentará na noite do dia 1º de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A 54ª Expofeira do Amapá segue ampliando sua programação de shows e promete agradar a todos os públicos. O Governo do Estado confirmou, nesta sexta-feira (8), mais uma atração de peso: a banda de rock católico Rosa de Saron, que se apresentará no dia 1º de setembro.

Com mais de 30 anos de carreira, o grupo é conhecido por letras profundas e melodias marcantes. O anúncio causou surpresa e entusiasmo entre os fãs, que comemoraram nas redes sociais.

Ao longo da trajetória, a banda já lançou diversos álbuns e conquistou prêmios importantes, consolidando-se como um dos maiores nomes do rock cristão no Brasil.

A participação do Rosa de Saron na Expofeira reflete o esforço do governo em oferecer uma programação musical diversificada, reunindo artistas de diferentes estilos. O evento será realizado de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha.

Entre os nomes já confirmados, estão as bandas de forró eletrônico Calcinha Preta e Limão com Mel, que se apresentam na noite de abertura, dia 30. No dia 31, será a vez da cantora baiana Ivete Sangalo, que promete animar o público com seus maiores sucessos.