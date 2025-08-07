Clécio confirma Ivete na 2ª noite da Expofeira: ‘não é festa pela festa. É pra gerar negócios’

Anúncio foi feito durante lançamento da Central da Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha

Por SELES NAFES

A cantora Ivete Sangalo será a principal atração da segunda noite da Expofeira 2025, que começa no próximo dia 30 de agosto. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (7) pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD), durante o lançamento da Central da Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha.

A Central da Expofeira reunirá informações e serviços para expositores que participarão do evento deste ano. Clécio destacou que o retorno da feira foi uma promessa de campanha e que a programação artística tem o objetivo de atrair público e aquecer a economia em diferentes setores, do primário à inovação tecnológica.

“Desde a agricultura familiar às empresas de inovação tecnológica, as startups e empresas de energia solar que estão gerando muitos empregos. São setores que fizeram muito sucesso na Expofeira passada e geraram muitos negócios depois do evento”, ressaltou o governador.

Segundo ele, os shows são parte fundamental da programação, mas não o único foco. “Os shows são muito esperados, pois lotam a arena. Mas não fazemos evento pelo evento, festa pela festa. É para gerar negócios, turismo”, afirmou.

Nos últimos dois anos, o governo estima que mais de R$ 600 milhões tenham sido movimentados em negócios a partir da Expofeira. A edição 2025 começa no dia 30 com as bandas de forró Limão com Mel e Calcinha Preta. As demais atrações, que se apresentarão até 7 de setembro, serão anunciadas nos próximos dias.