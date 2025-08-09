Clécio diz que Amapá assumiu investigações e promete punição exemplar para chacina no Vale do Jari

Crime ocorreu na localidade de Iratapuru, município de Almeirim (PA), na divisa com Laranjal do Jari (AP). Região é marcada por exploração ilegal de ouro.

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís, se manifestou sobre a chacina que vitimou oito homens na localidade de Iratapuru, município de Almeirim (PA), na divisa com Laranjal do Jari (AP). Em nota, ele manifestou profunda indignação com o crime e afirmou que não medirá esforços para garantir punição exemplar aos envolvidos.

“Este episódio choca e entristece profundamente nossa sociedade. Manifesto minha solidariedade e apoio às famílias enlutadas, reafirmando que não mediremos esforços para assegurar que a verdade prevaleça e que a justiça seja feita”, destacou.

O governante afirmou que a segurança pública do Amapá assumiu as investigações e que, desde as primeiras informações sobre o caso, mantém contato permanente com o governador do Pará, Helder Barbalho, para garantir um trabalho integrado com as forças de segurança paraenses.

Chacina

O crime ocorreu no último domingo (3) e deixou um sobrevivente, resgatado pelo Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá. As vítimas faziam parte de um grupo de nove pessoas que estava na região, em área de garimpo ilegal. Duas caminhonetes utilizadas pelo grupo foram incendiadas.

Até o momento, apurações indicam que as vítimas foram confundidas com assaltantes que haviam roubado ouro de um garimpeiro local. Para localizar os criminosos, o garimpeiro acionou ‘seguranças’ armados.

Segundo familiares, as vítimas estavam no local para fechar a compra de um terreno em sociedade. Os crimes teriam ocorrido no último domingo (3) e os corpos começaram a ser localizados a partir de quinta-feira (7).

Dos 8 mortos, seis foram identificados: Dhony Dalton Clotilde Neres, Jânio Carvalho de Castro, Antônio Paulo Silva Santos, Gustavo Gomes Pereira, Elison Pereira de Aquino, e Luciclei Caldas Duarte (catraiero).

Até o momento desta publicação, sete corpos já tinham sido retirados do rio Jari e da mata. Um oitavo chegou a ser localizado, mas afundou antes de ser resgatado. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá realizam, na manhã deste sábado (9), uma varredura no rio para tentar encontrá-lo.

Veja a nota na íntegra

“Recebi com profunda indignação a notícia do ocorrido na localidade de Iratapuru, município de Almeirim (PA), na divisa com Laranjal do Jari (AP), que vitimou oito pessoas. Esse ato covarde e inaceitável fere não apenas as famílias das vítimas, mas toda a nossa sociedade.

Desde as primeiras informações, estou em contato permanente com o governador do Pará, Helder Barbalho, que junto comigo acompanha cada passo e tem garantido colaboração integral das Forças de Segurança Pública paraenses com a nossa força-tarefa para a mais rápida elucidação dos fatos e a responsabilização exemplar dos envolvidos.

Desde o primeiro momento, determinei que as forças policiais do Amapá atuassem com máxima atenção, empenho e rigor nas investigações. Por isto, nós assumimos essa investigação.

O ataque vitimou oito pessoas e uma testemunha foi resgatada com vida por nossos policiais do Amapá.

Este episódio choca e entristece profundamente nossa sociedade. Manifesto minha solidariedade e apoio às famílias enlutadas, reafirmando que não mediremos esforços para assegurar que a verdade prevaleça e que a justiça seja feita.

Minha prioridade é garantir a transparência, a punição exemplar dos culpados e, sobretudo, justiça para as vítimas e seus familiares”.

Clécio Luís

Governador do Estado do Amapá