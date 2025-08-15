Com incentivo fiscal do Estado, fábrica de cimentos promete gerar 1,4 mil empregos no AP

A cidade portuária de Santana, a 17 km de Macapá, foi a escolhida pelo empreendimento.

A primeira fábrica de cimento do Amapá será instalada em Santana, a 17 km da capital, e deve gerar cerca de 1,4 mil empregos diretos e indiretos nas fases de montagem e operação. O empreendimento, atraído por incentivos fiscais e pela segurança jurídica, política e ambiental oferecida pelo Governo do Estado, terá investimento de R$ 120 milhões e produzirá 600 mil toneladas de cimento por ano, com logística de escoamento pelo Porto de Santana.

A fábrica foi anunciada em evento no Palácio do Setentrião, sede do poder executivo amapaense em Macapá. O governador Clécio Luís destacou que a iniciativa integra ações concretas e simbólicas para fortalecer a economia do estado. Segundo ele, o objetivo é transformar o Amapá em uma região economicamente sólida, reduzindo a fome e a pobreza, e gerando empregos por meio de uma gestão constante e estratégica.

“É um empreendimento estruturante, que vai gerar emprego, fomentar a cadeia da construção civil. O mercado do Amapá ainda é pequeno para o tamanho da indústria, com uma produção de 50 a 60 mil toneladas de cimento por mês, mas nós vamos mandar cimento tanto para o mercado local com uma produção, quanto para o Pará e o Amazonas. Eu estou muito confiante, animado e agradecido ao governador do Estado, Clécio Luís. Escolhemos o Amapá, pela logística, pela oportunidade do mercado e pelo apoio que estamos recebendo localmente”, ressaltou o presidente da Cimento Forte, Eduardo Henrique.

O prefeito de Santana, Sebastião Bala Rocha, ressaltou a importância da logística natural e das políticas de incentivo e desburocratização do município para atrair investimentos.

“Vamos nos associar ao Governo do Estado para gerar empregos, renda e oportunidades para nosso povo”, afirmou.

A presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputada Alliny Serrão, reforçou que o executivo e o parlamento oferecerão todos os benefícios fiscais possíveis à indústria, incluindo regime especial para aquisição de insumos. Segundo ela, a produção atenderá tanto o mercado local, em obras públicas e privadas, quanto a exportação para outras regiões da Amazônia.

O prazo estimado para a instalação da fábrica é de 12 a 18 meses após o início da montagem dos equipamentos. A expectativa é que 30% da produção abasteça Macapá, Santana e municípios vizinhos, enquanto os 70% restantes serão destinados a outras regiões do Amapá e estados próximos, simbolizando uma parceria estratégica entre setor privado e governo na diversificação econômica do estado.

A solenidade de anúncio contou ainda com a participação do prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, dos deputados estaduais Junior Favacho e Fabrício Furlan, e de gestores do Governo do Estado.