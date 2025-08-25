Composições amapaenses avançam para disputa do samba-enredo da Mangueira

A etapa estadual aconteceu no Trapiche Santa Inês, em Macapá, e reuniu compositores, músicos, torcidas organizadas e amantes do carnaval.

O legado de Mestre Sacaca, símbolo da sabedoria popular e da espiritualidade amazônica, inspira duas composições amapaenses que avançaram para a grande final do concurso de samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro. Os sambas de número 103 e 105 foram os vencedores da etapa estadual realizada em Macapá e agora vão disputar a escolha oficial do tema que a verde e rosa levará à Marquês de Sapucaí no Carnaval 2026.

O enredo da escola, intitulado “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Floresta Negra”, levou compositores locais a traduzirem em versos a força da cultura popular e os saberes da floresta. O feito é inédito: pela primeira vez, músicas nascidas no Amapá disputarão espaço em uma das agremiações mais tradicionais do carnaval brasileiro.

A etapa estadual aconteceu no Trapiche Santa Inês, em Macapá, e reuniu seis composições. O evento mobilizou compositores, músicos, torcidas organizadas e amantes do carnaval em uma atmosfera de celebração popular. A realização da disputa fora da quadra da Mangueira foi resultado de um diálogo entre o governador Clécio Luís e a presidente da escola, Guanayra Firmino, com articulação do senador Davi Alcolumbre.

Os vencedores receberão apoio do Governo do Amapá com passagens, ajuda de custo e estrutura para representar o estado na semifinal do concurso no Rio de Janeiro. A iniciativa contou ainda com o suporte da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap).