Comunidade do Maracá ganha a 28ª escola entregue pelo Estado, revitalizada e equipada

A 120 km de Macapá unidade passa a oferecer um ambiente mais seguro, acolhedor e bem equipado para estudantes, professores e servidores.

Da REDAÇÃO

A comunidade da Vila do Maracá, em Mazagão, celebrou a entrega da nova Escola Estadual Evilásio Pedro de Lima Ferreira, totalmente reconstruída e modernizada. O espaço é a 28ª unidade escolar entregue pelo Governo do Amapá em dois anos e sete meses de gestão, reforçando o compromisso com a educação pública de qualidade em todas as regiões do estado.

Com novo muro de proteção, salas climatizadas, mobiliário renovado, telhado e piso substituídos, além de portas e janelas trocadas, a unidade passa a oferecer um ambiente mais seguro, acolhedor e bem equipado para estudantes, professores e servidores.

Durante a inauguração, o governador Clécio Luís ressaltou que a escola se tornará o equipamento mais importante da Vila do Maracá, onde convivem famílias, comerciantes, associações e instituições religiosas.

“Não é apenas um prédio. Aqui está o futuro dessas famílias. A escola está linda para cumprir o seu papel junto aos alunos, professores, técnicos, pedagogos, equipe de apoio, merendeiras, gestores e toda a comunidade”, destacou.

A revitalização do prédio atendeu a uma demanda histórica apresentada pela deputada estadual Zeneide Costa, prontamente atendida pela gestão estadual.

A emoção também marcou a cerimônia. Maria Lúcia Oliveira, servidora mais antiga da escola, relembrou que o primeiro pedido por melhorias foi feito de forma simples, escrito à mão e à luz de velas, quando ainda não havia energia elétrica na vila.

“Foi uma luta de quem ama este lugar e esta escola. Hoje, quando entrei e vi a fotografia do primeiro prédio, quis chorar. Moro aqui há 28 anos, mais tempo do que na minha cidade natal, e reconheço que esta comunidade é a minha casa”, contou.