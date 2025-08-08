Condenado, locutor debocha da justiça e repete ofensas

Jônatas do Nascimento foi sentenciado a 4 meses de prisão em regime aberto, com pena convertida em prestação de serviços comunitários

Por SELES NAFES

Condenado à prisão em regime aberto por ofender o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), o locutor da prefeitura de Macapá, Jônatas do Nascimento — que se apresenta como “O Fabuloso” — voltou a repetir as ofensas em tom de deboche.

Em um vídeo gravado por ele mesmo e compartilhado em grupos de WhatsApp, Jônatas aparece rindo, abraçado a cachorros em sua residência, enquanto ironiza a decisão da Justiça.

“Aqui a minha prisão. Querem me prender, é?”, diz ele, gargalhando e usando um fio dental entre os dentes. Em seguida, repete a palavra “vadio” — a mesma usada contra o governador e que motivou a condenação.

No dia 6, o juiz Augusto Leite, do Juizado Especial Criminal, sentenciou Jônatas a quatro meses de prisão, mas ele teve a pena substituída por prestação de serviços comunitários pelo mesmo período. Apesar da decisão judicial, o locutor continuou a adotar postura desafiadora e desrespeitosa nas redes sociais.

Segundo registros da Justiça, Jônatas Nascimento é reincidente nesse tipo de conduta e já responde a 14 processos por calúnia e difamação contra diferentes pessoas.