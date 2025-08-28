Confira os dias e horários dos shows da Expofeira

Da REDAÇÃO
A 54ª Expofeira do Amapá já tem confirmada a sua line-up completa de shows nacionais e locais, que vão agitar o Parque de Exposições da Fazendinha ao longo dos nove dias de evento – de 30 de agosto a 7 de setembro.
Entre as atrações estão nomes como Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Alexandre Pires e Xand Avião, além de bandas consagradas como Calcinha Preta e Limão com Mel.
A abertura acontece no sábado (30) com dois grandes sucessos do forró: Calcinha Preta, à meia-noite, e Limão com Mel, às 2h. No domingo (31), quem sobe ao palco é Ivete Sangalo, também à meia-noite.
Na segunda-feira (1º), a programação será voltada ao público gospel, com Rosa de Saron, às 20h30, e Cassiane, às 21h. Na terça (2), a cantora Maria Marçal se apresenta às 19h30. Já na quarta (3), Alexandre Pires comanda a festa a partir das 23h.
A quinta-feira (4) terá a dupla Henrique & Juliano como atração principal, às 0h30. Na sexta (5), Manu Bahtidão se apresenta às 21h, seguida por Léo Foguete, às 23h.
O sábado (6) será dedicado ao Festival das Aparelhagens, a partir das 19h, reunindo nove grupos amapaenses, antes do show de Xand Avião, às 22h30. O encerramento, no domingo (7), terá Jorge & Mateus às 22h.
Cuba livre
Além da programação musical gratuita, a Expofeira trará novidades como a cuba liberada, roda-gigante panorâmica em frente à Arena Rio Amazonas e áreas PcD ampliadas. A estrutura contará ainda com som, iluminação e telões de alta resolução, oferecendo maior acessibilidade e experiência ao público.
A entrada é gratuita, com a ressalva de que não será permitida a entrada com garrafas de vidro.