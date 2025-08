Corpo de adolescente que desapareceu em cachoeira é encontrado pelos bombeiros

Tragédia ocorreu na Cachoeira Grande, situada entre os municípios de Amapá e Calçoene, a cerca de 300 quilômetros de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Chegaram ao fim as buscas pelo adolescente Denilson Brito Mamede, de 17 anos, que havia desaparecido no último domingo (3), durante uma programação de verão.

O corpo do jovem foi localizado na tarde desta segunda-feira (4), na região da Cachoeira Grande, situada entre os municípios de Amapá e Calçoene, a cerca de 300 quilômetros de Macapá.

Denilson desapareceu por volta das 15h30, enquanto tentava atravessar o rio acompanhado de outras três pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM), embora o local contasse com sinalização e boias de contenção, testemunhas relataram que o adolescente havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar na água.

As buscas foram iniciadas ainda no domingo, mas precisaram ser interrompidas com o anoitecer. O trabalho de resgate foi retomado na manhã de segunda-feira e resultou na localização do corpo a cerca de 50 metros do ponto onde ele submergiu.

A Prefeitura de Amapá divulgou nota oficial lamentando o ocorrido e manifestando solidariedade à família e aos amigos de Denilson. No comunicado, a administração municipal classificou o caso como uma tragédia que marcou o evento de verão na região.