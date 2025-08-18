AGOSTO LILÁS

Corrida reúne mais de 1,5 mil mulheres contra o feminicídio no AP

18, agosto, 2025
Evento se consolida como política pública de enfrentamento à violência e integra calendário oficial do Estado
Por SELES NAFES

Mais de 1.500 mulheres ocuparam a orla de Macapá, neste domingo (17), durante a 2ª edição da Corrida Contra o Feminicídio. A mobilização transformou o esporte em ato político e social, chamando atenção para a urgência do combate à violência contra a mulher.

A iniciativa é da deputada Aldilene Souza (PDT), responsável pela lei nº 3.261/2025, que institucionalizou a corrida e a incluiu no calendário oficial do Estado, consolidando o evento como política pública permanente de enfrentamento ao feminicídio.

Largada em frente à sede do Ministério Público

Segunda Corrida Contra o Feminicídio: “não é só competição, é união”

“A corrida não é só competição, é união e resistência. É a reafirmação de que não aceitaremos a violência contra as mulheres”, disse a parlamentar.

Entre as participantes, o sentimento foi de engajamento coletivo.

“Cada quilômetro percorrido é um grito pela vida. É emocionante estar em um movimento como este”, relatou a servidora pública Maria Regina.

