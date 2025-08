Criminoso impedido de sair de Macapá morre em confronto no interior do Amapá

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que estava em liberdade provisória e judicialmente proibido de deixar Macapá morreu na noite deste sábado (3) em um confronto armado com equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Força Tática da Polícia Militar.

A troca de tiros ocorreu no município de Porto Grande, a 105 km da capital, durante uma operação contra o crime organizado.

Identificado como Luan Silva Pontes, de 24 anos, o suspeito era conhecido como “Champs” e apontado como membro da facção criminosa Família Terror do Amapá. Segundo a polícia, ele possuía uma longa ficha criminal desde a adolescência, com passagens por roubo, tráfico de drogas, corrupção de menores, furto, lesão corporal e tentativa de homicídio. Já havia sido preso ao menos três vezes.

Mesmo com histórico de crimes, Luan estava em liberdade provisória sob medidas cautelares que incluíam a proibição de se ausentar da Comarca de Macapá sem autorização judicial, comparecimento bimestral ao juízo e recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h — todas descumpridas ao ser localizado no interior do estado.

Durante a operação, o suspeito reagiu à abordagem e acabou sendo baleado. Ele portava um revólver com duas munições intactas e quatro deflagradas, que foi apreendido e apresentado na delegacia de Porto Grande.